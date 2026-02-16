Умерла сыгравшая инопланетянку в «Кин-дза-дза!» Людмила Солоденко

Актриса Людмила Солоденко, известная по фильмам «Кин-дза-дза!» и «ТАСС уполномочен заявить…», скончалась на 80-м году жизни, сообщил ее сын, тоже актер Андрей Лавров.

«На 80-м году жизни скончалась актриса советского кино, солистка ансамбля Эдди Рознера. Артистка, которая впервые на сцену вышла в мини-юбке, Людмила Солоденко, моя мать», — сказал Лавров на видео, опубликованном в его телеграм-канале 14 февраля.

Солоденко родилась в Одессе, ее отцом, как пишет The Voice, был моряк-кубинец. Девочку забрали в детдом, когда у ее матери открылась тяжелая форма туберкулеза.

Позже Солоденко переехала в Москву, окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Из-за яркой внешности на нее обратил внимание Эдди Рознер, с его эстрадным оркестром она выступала под псевдонимом Лона Лонг.

В фильмографии артистки более 50 картин — «Киндзадза», «ТАСС уполномочен заявить…», «Восьмое чудо света», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Последний визит», «Биндюжник и король», «Цена сокровищ», «Курорт особого назначения», «Радости и печали маленького лорда» и другие.