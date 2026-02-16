НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Умерла сыгравшая инопланетянку в «Кин-дза-дза!» Людмила Солоденко

Источник:
Sibnet.ru
125 0
Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»
Людмила Солоденко в фильме «Кин-дза-дза!»
Фото: © кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Актриса Людмила Солоденко, известная по фильмам «Кин-дза-дза!» и «ТАСС уполномочен заявить…», скончалась на 80-м году жизни, сообщил ее сын, тоже актер Андрей Лавров.

«На 80-м году жизни скончалась актриса советского кино, солистка ансамбля Эдди Рознера. Артистка, которая впервые на сцену вышла в мини-юбке, Людмила Солоденко, моя мать», — сказал Лавров на видео, опубликованном в его телеграм-канале 14 февраля.

Солоденко родилась в Одессе, ее отцом, как пишет The Voice, был моряк-кубинец. Девочку забрали в детдом, когда у ее матери открылась тяжелая форма туберкулеза.

Позже Солоденко переехала в Москву, окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Из-за яркой внешности на нее обратил внимание Эдди Рознер, с его эстрадным оркестром она выступала под псевдонимом Лона Лонг.

В фильмографии артистки более 50 картин — «Киндзадза», «ТАСС уполномочен заявить…», «Восьмое чудо света», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Последний визит», «Биндюжник и король», «Цена сокровищ», «Курорт особого назначения», «Радости и печали маленького лорда» и другие.

Еще по теме
Бузова пофлиртовала с Батрутдиновым на показе фильма в Новосибирске
Галкин показал начало черной шапочки
Омичка победила в конкурсе «Мисс Европа — 2026». ФОТО
«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Кинематограф
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Рассекречен советский архив контактов с НЛО
Россия перезапустит два автомобильных завода
Путин попросил переименовать «среднее образование»
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков высказался о продаже масок с лицом Путина
Генпрокурор США назвала 300 имен из файлов Эпштейна
Telegram за день заблокировал более 200 тысяч каналов
Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus
Топ комментариев

Shader23

да он еще тебя переживет, шут гороховый)

pepelmetal

Да ему на Путина молиться нужно, другой снесёт окраину очень быстро, не смотря на сопутствующие потери...

Alhazred

А ты значит не местный бот? Ну я так и думал)))

kaisesq

(2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис) это и есть самое простое тогда меньше конкуренция...