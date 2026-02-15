Песков рассказал от популярности Путина «от мала до велика»

Президент России Владимир Путин популярен во всех возрастных категориях в стране, буквально от мала до велика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о продаже разнообразных товаров с изображением Путина, представитель Кремля заметил, что глава государства «действительно популярен».

«Он популярен, можно по-русски сказать, от мала до велика. Во всех возрастах Путин популярен в нашей стране, и он пользуется доверием граждан самого разного возраста», — сказал Песков в интервью ТАСС.

Песков оценил продажу товаров с изображением российского лидера как одно из проявлений «любви к нему».