Объем наличных «под подушкой» побил исторический рекорд

Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона рублей наличными, сообщила пресс-служба Центробанка. Показатель увеличился на 4,6% по сравнению с прошлым годом, когда рост составлял всего 0,1%.

Кроме того, впервые за три года вырос и объем наличной иностранной валюты у населения. По данным регулятора, россияне увеличили валютные сбережения на 100 миллионов долларов — до 92,2 миллиарда.

Отмечается, что совокупный объем средств, хранящихся вне банковской системы, продолжает расти. Увеличение объема наличных в обращении в 2025 году уже привело к оттоку ликвидности из банковского сектора в 1 триллион рублей.

До июня 2025 года население предпочитало хранить деньги на депозитах из-за высоких ставок, что обеспечило приток ликвидности. Однако во втором полугодии начался обратный процесс. Согласно прогнозу ЦБ, к 2030 году объем наличных расчетов достигнет 24 триллионов рублей.