Швейцария проведет референдум об ограничении населения

Swissinfo
Флаг Швейцарии
Фото: smuconlaw / CC BY-SA 2.0

Референдум об ограничении численности населения Швейцарии до 10 миллионов человек пройдет 14 июня 2026 года. Инициатива в проведении голосования принадлежит Швейцарской народной партии, активно выступающей против нелегальной иммиграции.

Предполагается, что в случае одобрения проекта швейцарское правительство будет обязано отказывать во въезде вновь прибывшим, в том числе беженцам, при достижении отметки в 9,5 миллиона человек, пишет Swissinfo.

Инициатива «Нет десяти миллионам в Швейцарии» направлена на ограничение численности постоянного населения страны до 10 миллионов к 2050 году. Если цифра достигнет этого показателя, власти будут обязаны расторгнуть соглашение с ЕС о свободном передвижении.

Проведенный в декабре прошлого года опрос показал, что порядка 48% респондентов готовы поддержать идею ограничения численности населения. Сегодня примерно 27% жителей не являются гражданами страны. Сейчас численность населения оценивается в 9 миллионов.

