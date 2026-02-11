НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Фейерверки в виде ядерного взрыва стали популярны в Китае

Источник:
Sibnet.ru
185 0

Фейерверки под провокационном названием «Романтика Хиросимы» стали популярны среди китайцев. При запуске такой пиротехники образуется характерное грибовидное облако, визуально напоминающее последствия атомной бомбардировки.

Жители КНР массово публикуют в соцсети Weibo соответствующие видео с оранжево-багровыми вспышками. Продавцы пиротехники подтверждают резкий рост спроса — атомные фейерверки раскупают целыми коробками, особенно в южных провинциях.

Популярный тренд уже вызвал неоднозначную реакцию за пределами Китая. Так, японские СМИ выразили обеспокоенность, напомнив о тысячах жертв Хиросимы и Нагасаки, попавших под атомную бомбардировку.

США 6 и 9 августа 1945 года подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Общее число жертв трагедии — свыше 450 тысяч человек. Оба города были практически полностью разрушены.

Еще по теме
Исуса Христоса обязали сменить имя
Реальные зарплаты врачей оказались вдвое меньше заявленных властями
Раскрыто количество столетних россиян
Экс-глава СПЧ оценил сроки преодоления Россией тоталитарного прошлого
смотреть все
Жизнь #Общество #Видеоновости
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Telegram ввел период «охлаждения»
Врачи назвали лучшие противовирусные препараты
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

se 34

Ой а че там в далекой пыльной Сирии?

Andrianos Belov

Кроме него сколько еще понаехало таких же.В этом вся сущность украинцев