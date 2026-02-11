Фейерверки под провокационном названием «Романтика Хиросимы» стали популярны среди китайцев. При запуске такой пиротехники образуется характерное грибовидное облако, визуально напоминающее последствия атомной бомбардировки.

Жители КНР массово публикуют в соцсети Weibo соответствующие видео с оранжево-багровыми вспышками. Продавцы пиротехники подтверждают резкий рост спроса — атомные фейерверки раскупают целыми коробками, особенно в южных провинциях.

Популярный тренд уже вызвал неоднозначную реакцию за пределами Китая. Так, японские СМИ выразили обеспокоенность, напомнив о тысячах жертв Хиросимы и Нагасаки, попавших под атомную бомбардировку.

США 6 и 9 августа 1945 года подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Общее число жертв трагедии — свыше 450 тысяч человек. Оба города были практически полностью разрушены.