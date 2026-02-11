НАВЕРХ
Смерть Курта Кобейна признали убийством

Daily Mail
Лидер группы Nirvana Курт Кобейн
Фото: Unknown author

Смерть певца и гитариста группы Nirvana Курта Кобейна носила насильственный характер, к такому выводу пришла группа независимых экспертов под руководством частного детектива Брайана Бернетта.

Расследователи пересмотрели материалы дела и нашли ряд несостыковок, указывающих на насильственный характер смерти. Эксперты полагают, что вновь выявленные обстоятельства могут стать основанием для возобновления расследования дела, пишет Daily Mail.

Так, специалисты пришли к выводу, что предсмертная записка музыканта была оставлена кем-то другим. Вопросы также вызывают оставшиеся после гибели Кобейна следы крови и место нахождения гильзы.

По версии независимых расследователей, в момент смерти музыканта в комнате мог находиться кто-то еще. Несмотря на новые обстоятельства, офис судмедэксперта округа Кинг и полиция Сиэтла не считают необходимым возобновлять расследование.

Курт Кобейн ушел из жизни 5 апреля 1994 года, лидеру группы Nirvana было 27 лет. Тело музыканта обнаружили через три дня.

Культгид #Музыка
Топ комментариев

corrector

Шило в мешке не утаишь, сколько телеграм не запрещай..

dimans1000

Придушили чтоб не пел как соловей когда яйки прижмут дабы не слил их президента и всё.

se 34

Ой а че там в далекой пыльной Сирии?

Andrianos Belov

Кроме него сколько еще понаехало таких же.В этом вся сущность украинцев