Смерть Курта Кобейна признали убийством

Смерть певца и гитариста группы Nirvana Курта Кобейна носила насильственный характер, к такому выводу пришла группа независимых экспертов под руководством частного детектива Брайана Бернетта.

Расследователи пересмотрели материалы дела и нашли ряд несостыковок, указывающих на насильственный характер смерти. Эксперты полагают, что вновь выявленные обстоятельства могут стать основанием для возобновления расследования дела, пишет Daily Mail.

Так, специалисты пришли к выводу, что предсмертная записка музыканта была оставлена кем-то другим. Вопросы также вызывают оставшиеся после гибели Кобейна следы крови и место нахождения гильзы.

По версии независимых расследователей, в момент смерти музыканта в комнате мог находиться кто-то еще. Несмотря на новые обстоятельства, офис судмедэксперта округа Кинг и полиция Сиэтла не считают необходимым возобновлять расследование.

Курт Кобейн ушел из жизни 5 апреля 1994 года, лидеру группы Nirvana было 27 лет. Тело музыканта обнаружили через три дня.