Лежавший четыре года на полке фильм с Козловским добрался до проката

Комедия Марюса Вайсберга «Уволить Жору» (16+) с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном выходит в прокат в четверг, 12 февраля. Этот фильм был снят еще в 2022 году.

В центре сюжета — амбициозный провинциал Макс (Данила Козловский), который работает в кадровом агентстве. Очередное его задание — избавиться от главного программиста большой IT-компании. Однако оказывается, что уволить безобидного айтишника Жору (Михаил Галустян) не так просто.

В фильме также снялись Наталья Бардо, Елена Фомина, Яна Кошкина, Вадим Андреев, Ольга Тумайкина и другие.

«Уволить Жору» должен был выйти на экраны несколько лет назад, но Козловский из-за высказывания о начале СВО в 2022 году оказался под неофициальной «отменой» и долгое время не появлялся в крупных театральных и кинопроектах. Его имя, например, вырезали из титров фильма «Летучий корабль», где он сыграл Бабу Ягу.

Козловский только в середине 2025 году стал играть в театрах в России, также его пригласили на главную роль в сериал про большой теннис «Игра на вылет».