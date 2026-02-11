НАВЕРХ
СК назвал инфекцию возможной причиной смерти младенцев в Новокузнецке

Источник:
Sibnet.ru
Новорожденные
Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области

Внутрибольничная инфекция могла привести к гибели младенцев в новокузнецком роддоме №1 на новогодних праздниках, сообщил СК РФ.

Инфекция могла развиться в результате несоблюдения руководством и врачами больницы санитарно-эпидемиологических норм.

У погибших малышей выявили бактерию, которая может вызывать у человека пневмонию, бронхит, отит, менингит и другие тяжелые заболевания. Кроме того, в пробах, отобранных в акушерском стационаре, была обнаружена та же бактерия, что и у умерших детей.

Перед поступлением в роддом у рожениц инфекция отсутствовала. Следствие также продолжает проверять качество детской смеси, которую давали новорожденным, на наличие вредных веществ

Главврачу больницы Виталию Хераскову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть десяти лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ), и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Алексею Эмиху предъявлено обвинение в причинении смерти десяти лицам по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

На данном этапе следствия Хераскову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Эмиху — запрет определенных действий.

За новогодние праздники в новокузнецком роддоме №1 скончались девять младенцев. В конце января о смерти ребенка сообщила мама еще одного рожденного там малыша.

