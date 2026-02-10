НАВЕРХ
Европа не ответила на призыв России заключить пакт о ненападении

«Известия»
Здание Еврокомиссии
Россия призвала Европу подписать документ с гарантией ненападения, но европейцы не отреагировали на это предложение, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Москва в конце 2025 года предложила Евросоюзу подписать документ с гарантией ненападения. Но «европейцы все еще не отреагировали» на этот шаг, сказал в интервью «Известиям» Грушко.

«Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение — это, конечно, интересы безопасности России», — указал замглавы МИД России.

Он отметил, что если внимательно посмотреть и изучить «все заявления, которые делаются лидерами Евросоюза, там никто не говорит о гарантиях безопасности России». «А это ключевой элемент достижения договоренности. Без него никакой мирный договор невозможен», — подчеркнул Грушко.

По его словам, что гарантии должны включать исключение перспективы членства Украины в НАТО, отказ от размещения на ее территории иностранных войск, а также заверения в том, что Киев не будет представлять угрозу для Москвы.

Лавров посоветовал не впадать в восторг от Трампа

Европейские лидеры обвиняют Москву якобы в существовании планов напасть на Европу. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что у России нет агрессивных планов против ЕС и НАТО, и она готова зафиксировать это письменно.

