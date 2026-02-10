НАВЕРХ
Новый броневик разработали на базе «Буханки». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
381 2

Компания «Евроком» создала специальную бронированную версию УАЗа «Буханка». Внедорожник предназначен для использования на фронте, в том числе для санитарных и логистических задач.

Кузов защищен «капсулой», бронированы периметр, крыша, пол, двери, передняя часть. Класс защиты — Бр3, то есть автомобиль способен выдерживать обстрел из автоматов АК-74 и АКМ (пулями со стальным нетермоупрочненным сердечником), приводит «Дром» характеристики машины.

В салоне установлены специальные противоосколочные маты. В шинах сделаны вставки аварийного пробега (машина сохранит возможность передвигаться даже после прострела покрышек). Дополнительно защищены спинки передних сидений.

По линии окон дополнительно используются листы бронестали класса Бр2, что увеличивает класс защиты от осколков в 1,5-1,7 раза. Лобовое стекло также защищенное.

Относительно стандартной «Буханки» снаряженная масса спецмашины повышена лишь на 228 килограммов, то есть грузоподъемность составляет около 550-600 килограммов.

