Россиянина впервые оштрафовали за лайки на YouTube

Суд впервые оштрафовал россиянина за лайки видео иноагентов на YouTube. Административное наказание получил житель Мурманской области, следует из материалов дела, опубликованных на сайте автоматизированной системы «Правосудие».

Переехавший с Украины пенсионер Василий Йовдий, проживающий в Ковдоре Мурманской области, заходил на видеохостинг со своего мобильного телефона Realme 10 и поставил 139 лайков под роликами иноагентов.

В частности, в материалах отмечается, что пенсионер поставил лайк под роликом о теракте 17 декабря 2024 года в Москве, в результате которого получили несовместимые с жизнью травмы генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов.

Отметки под видео обнаружили после проверки, которую провело пограничное управление ФСБ в селе Алакуртти. Пограничники направили соответствующие материалы в прокуратуру, после чего было принято решение о возбуждении дела.

Суд квалифицировал действия мужчины как «публичное одобрение», направленное на дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Йовдий признал вину, раскаялся и заявил, что не поддерживает действующую власть на Украине.

Судья учел эти обстоятельства, а также тот факт, что мужчина является пенсионером, поэтому назначил ему минимальное наказание, предусмотренное статьей 20.3.3 КоАП РФ — штраф в размере 30 тысяч рублей.