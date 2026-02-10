НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россиянина впервые оштрафовали за лайки на YouTube

Источник:
Sibnet.ru
355 1
YouTube
Фото: © Sibnet.ru

Суд впервые оштрафовал россиянина за лайки видео иноагентов на YouTube. Административное наказание получил житель Мурманской области, следует из материалов дела, опубликованных на сайте автоматизированной системы «Правосудие».

Переехавший с Украины пенсионер Василий Йовдий, проживающий в Ковдоре Мурманской области, заходил на видеохостинг со своего мобильного телефона Realme 10 и поставил 139 лайков под роликами иноагентов.

В частности, в материалах отмечается, что пенсионер поставил лайк под роликом о теракте 17 декабря 2024 года в Москве, в результате которого получили несовместимые с жизнью травмы генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов.

Отметки под видео обнаружили после проверки, которую провело пограничное управление ФСБ в селе Алакуртти. Пограничники направили соответствующие материалы в прокуратуру, после чего было принято решение о возбуждении дела.

Суд квалифицировал действия мужчины как «публичное одобрение», направленное на дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Йовдий признал вину, раскаялся и заявил, что не поддерживает действующую власть на Украине.

Судья учел эти обстоятельства, а также тот факт, что мужчина является пенсионером, поэтому назначил ему минимальное наказание, предусмотренное статьей 20.3.3 КоАП РФ — штраф в размере 30 тысяч рублей.

Еще по теме
Омичка победила в конкурсе «Мисс Европа — 2026». ФОТО
Прапраправнук Пушкина скончался в день смерти поэта
Депутат рассказала о расчете отпускных по новым правилам
Посадивший самолет в поле пилот получил приглашение из Азии
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой
Замначальника ГРУ отбился от киллера
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Трамп предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной
20
«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой
18
Лавров пообещал полноценный ответ в случае нападения Европы
17
Американские эксперты назвали лучший танк всех времен и народов
14
Безопасные ядерные батарейки создали в России