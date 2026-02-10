НАВЕРХ
НАТО запустит миссию «Арктический страж» в Гренландии

Sibnet.ru
Страны НАТО запустят совместную миссию «Арктический страж» в Гренландии для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе, сообщила пресс-служба центрального штаба объединенных вооруженных сил альянса в Европе.

За образец НАТО возьмет миссию «Балтийский страж», запущенную в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море. Подробности новой миссии пока не раскрываются.

Маневры европейских военных начинаются на фоне переговоров президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии. «Арктический страж» призван ослабить напряженность в отношениях с США из-за амбиций Белого дома в отношении острова.

Гренландия в настоящий момент принадлежит Дании, эта страна продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность. Трамп неоднократно заявлял о планах включить остров в состав Соединенных Штатов, обвиняя Данию в неспособности адекватно защищать остров. 

