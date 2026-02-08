НАВЕРХ
Гигантскую медузу размером с автобус засняли у Аргентины

Ученые из Океанографического института Шмидта сделали редкую находку у побережья Аргентины — на глубине 250 метров засняли гигантскую медузу размером с автобус.

В объектив подводной камеры попала гигантская медуза Stygiomedusa gigantea. Съемка велась с исследовательского судна Falkor на глубине около 250 метров во время рейса от Буэнос-Айреса к Огненной Земле.

Видео назвали сенсационным: такие медузы встречаются крайне редко. Ее размер медузы сопоставимы с небольшим автобусом: ее щупальца могут достигать десяти метров, приводит издание Bild отчет океанографов.

Помимо впечатляющей съемки, экспедиция обнаружила несколько коралловых рифов и, вероятно, до 28 новых видов — от червей и улиток до морских анемонов.

