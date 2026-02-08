НАВЕРХ
Умер вокалист рок-группы 3 Doors Down

рок-группа 3 Doors Down
Фото: Wikimedia

Основатель и вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался, ему было 47 лет, сообщается на официальной странице музыкального коллектива в соцсети X.

Музыкант умер в субботу, 7 февраля во сне, в окружении семьи, после борьбы с онкологическим заболеванием. В мае 2025 года Арнольд сообщил фанатам, что у него диагностировали рак почки 4-й стадии.

Он обратился к врачу только после того, как несколько недель чувствовал себя плохо. Обследование показало, что у артиста последняя стадия рака почки, которая дала метастазы в легкие. После этого рок-группа отменила все концерты.

Арнольд основал группу 3 Doors Down в 1996 году. В 1997 году группа записала демо с песней Kryptonite. После перезаписи трек вышел в 2000 году и занял третье место в Billboard Hot 100. Дебютный альбом группы был продан тиражом в 7 миллионов копий.

