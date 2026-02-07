Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева

Задержаны двое подозреваемых в покушении на заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

По предварительным данным, один из задержанных стрелял в Алексеева в ходе покушения, другой является его пособником. Сейчас их допрашивают, затем планируется предъявить официальные обвинения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Оба фигуранта были задержаны в ОАЭ, куда улетели сразу после покушения. По данным следствия, наемный убийца 6 февраля поджидал генерала в лифтовом холле жилого дома на Волоколамском шоссе на 24-м этаже около семи часов утра.

Он несколько раз выстрелил в Алексеева, попав ему в руку и ногу. Генерал-лейтенант попытался отобрать пистолет и получил еще одно ранение в грудь. Сразу после этого киллер скрылся с места преступления.

Алексеев был доставлен в госпиталь, где успешно перенес операцию, сейчас он пришел в сознание. Врачи утверждают, что его жизни ничего не угрожает.