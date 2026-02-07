НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Криптобиржа ошибочно перечислила пользователям биткоины

Источник:
Yonhap
464 0
Криптовалюта, цифровые деньги
Фото: © Forextime.com

Южнокорейская криптобиржа Bithumb по ошибке отправила 249 пользователям, участвовавшим в рекламной акции, 620 тысяч биткоинов. По текущему курсу такой «подарок» оценивается примерно в 42,6 миллиарда долларов.

После ошибочной транзакции криптобиржа приостановила операции. Bithumb удалось немедленно восстановить 618 212 биткоинов и вернуть их, однако часть монет пока остаются у пользователей, передает Yonhap.

«Мы хотели бы прояснить, что этот инцидент не связан с внешним взломом или нарушениями безопасности и нет никаких проблем с безопасностью системы или управлением активами клиентов», — отмечается в заявлении криптобиржи.

Инцидент произошел из-за того, что сотрудник криптобиржи по ошибке ввел в качестве платежной единицы BTC (биткоин) вместо корейской воны для получения вознаграждения участниками.

Служба финансового надзора Южной Кореи уже направила своих сотрудников для проверки последствий сбоя. Регулятор изучит меры криптобиржи по защите пользователей и возможность полного восстановления ошибочно отправленных биткоинов.

Еще по теме
Золотовалютные резервы России установили исторический рекорд
Биткоин с начала года потерял четверть стоимости
Илон Маск обновил рекорд по размеру состояния
ЦБ предупредил о сохранении жесткой денежно‑кредитной политики
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Остров Эпштейна: педофильский рай среди океана
Lada Azimut удивила нахождением в Китае. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия отвергла предложение США по Запорожской АЭС
Замначальника ГРУ пришел в сознание после покушения
Криптобиржа ошибочно перечислила пользователям биткоины
Росстат зафиксировал обвал выпуска автомобилей
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

европейцы те самые мыши что плакали кололись но жрали кактус.жизнь боль зато назло русскому.шизофреники.

scorpion2777

В Нью-Йорке все бомжи в таких шапочках

Удавиков

не понимаю, что за расслабленность в военных ведомствах, где охрана, почему во время сво чины не находятся...

turan601

Помнишь Путин пошутил-зачем вам машина если дорог нет? скоро будет шутить зачем вам бензин если автомобилей...