Криптобиржа ошибочно перечислила пользователям биткоины

Южнокорейская криптобиржа Bithumb по ошибке отправила 249 пользователям, участвовавшим в рекламной акции, 620 тысяч биткоинов. По текущему курсу такой «подарок» оценивается примерно в 42,6 миллиарда долларов.

После ошибочной транзакции криптобиржа приостановила операции. Bithumb удалось немедленно восстановить 618 212 биткоинов и вернуть их, однако часть монет пока остаются у пользователей, передает Yonhap.

«Мы хотели бы прояснить, что этот инцидент не связан с внешним взломом или нарушениями безопасности и нет никаких проблем с безопасностью системы или управлением активами клиентов», — отмечается в заявлении криптобиржи.

Инцидент произошел из-за того, что сотрудник криптобиржи по ошибке ввел в качестве платежной единицы BTC (биткоин) вместо корейской воны для получения вознаграждения участниками.

Служба финансового надзора Южной Кореи уже направила своих сотрудников для проверки последствий сбоя. Регулятор изучит меры криптобиржи по защите пользователей и возможность полного восстановления ошибочно отправленных биткоинов.