США назвали условие для нового договора о ядерных силах

Американская администрация хочет расширения действия нового договора об ограничении стратегических наступательных сил, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

Вашингтон хочет, чтобы новый договор распространялся на тактическое оружие и включал Китай, приводит ТАСС заявление Динанно.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет заключить новый договор, поскольку договор Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был несовершенным.

Срок действия ДСНВ истек четверг, 5 февраля. Это был последний документ, ограничивавший ядерные арсеналы России и США.

Ранее Трамп назвал ДСНВ «плохо согласованным». «Вместо того чтобы продлевать» старый договор, необходимо позволить «ядерным экспертам разработать новое соглашение, которое прослужит долго в будущем», отметил глава Белого дома.