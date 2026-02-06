Поджегшую одноклассников школьницу отправили в СИЗО

Железнодорожный районный суд Красноярска на закрытом заседании отправил в СИЗО восьмиклассницу, устроившую поджог и нападение на одноклассников, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 3 апреля 2026», — говорится в сообщении.

Школьницу обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом (пункты а, д, е, части 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ).

Это особо тяжкое преступление, и так как девочке уже исполнилось 14, ей грозит до 10 лет заключения: сначала в воспитательной колонии, затем — в исправительной.

Восьмиклассница из образовательного комплекса «Покровский» подожгла туалет и кабинет математики. Учеников, которые выбегали из класса, она била молотком. В результате пострадали пять учеников и один взрослый. Мотивы девочки пока до конца неясны.