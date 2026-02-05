НАВЕРХ
Минобрнауки резко сократило количество платных мест в вузах

Sibnet.ru
Минобрнауки сократило 47 тысяч платных мест в высших учебных заведениях. Это 13% от платных мест направлений подготовки и специальностей, сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящий момент сокращено 47 тысяч, или 13%, от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем», — сказано в сообщении.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее сообщил, что в 2025 году было слишком много платных мест по направлениям, в настоящее время не востребованным на рынке труда.

По его словам, что сокращение коснется 40 направлений, среди которых «экономика», «менеджмент», «государственное и муниципальное управление», «юриспруденция», «реклама» и «связи с общественностью».

