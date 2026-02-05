Дачникам грозят новые штрафы из‑за американского клена

Американский клен и борщевик Сосновского включены Рослесхозом в перечень опасных видов чужеродных растений, которые способны нанести вред лесам.

Теперь в их отношении необходимо «принимать меры по выявлению, предупреждению распространения и их уничтожению для каждого лесного района», говорится в проекте приказа ведомства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разработан в целях исполнения федерального закона, который президент Владимир Путин подписал летом 2025 года. Этот закон обязывает владельцев земельных участков и обладателей права пользования чужими участками уничтожать инвазивные растения.

Если требования не выполняется, виновнику грозит штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, если он физическое лицо. Для должностных лиц наказания составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Юридическим лицам выпишут штраф от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Закон вступает в силу с 1 марта. До его вступления в силу борьба с сорными растениями контролируется только на сельскохозяйственных землях. Теперь под ответственность подпадают частные владельцы дачных или садовых участков.

Американский клен был завезен в Европу из Северной Америки в конце XVII века, в ботаническом саду Санкт-Петербурга начал произрастать в 1796 году. Из-за неприхотливости клен широко расселился от Калининграда до Дальнего Востока.