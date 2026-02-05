НАВЕРХ
Трамп признался, что придумал «дискомбобулятор»

Источник:
NBC
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп признался, что сам придумал название «дискомбобулятора» для секретного оружия, которое американские военные использовали при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Это было мое название, я очень горжусь этим названием. Все было "дискомбобулировано"», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

При этом он отметил, что это оружие действительно существует, но ему «не разрешено публично говорить» о его особенностях. «Дискомбобулятор» вывел из строя все устройства противника, добавил президент США.

По его словам, в ходе операции американским военным удалось нейтрализовать врага, не имея потерь ни в технике, ни в людях. Не было ни одного выстрела — новое оружие «вырубило» всех людей, отметил Трамп.

О том, что американские военные при захвате Мадуро использовали секретное дезориентирующее оружие, Трамп сообщил 24 января.

Политика #Мир #Оружие
