НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Трамп признал применение секретного оружия при захвате Мадуро

Источник:
New York Post
258 2
Армия США и НАТО
Фото: © U.S. Department of Defense

Американские военные использовали при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро секретное дезориентирующее оружие, рассказал президент США Дональд Трамп.

«Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», — сказал американский лидер в интервью New York Post.

На прямой вопрос об оружии Трамп назвал его Discombobulator и признался, что ему запрещено говорить о нем. Официально Пентагон не подтверждал применение дезориентирующего оружия в операции захвата Мадуро.

По свидетельствам очевидцев из Венесуэлы в ходе операции американские спецназовцы после приземления запустили что-то вроде «звуковой волны», от которой венесуэльские военные упали на землю, а изо рта и носа у них пошла кровь.

Еще по теме
Экспертов удивил нестандартный способ защиты российских танков
MWM назвал Су-35 самым эффективным истребителем мира
Линкоры ВМС США класса Trump оснастят мегаваттными лазерами
Позиции ВСУ атаковали наземные роботы. ВИДЕО
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Лавров предложил переименовать Великобританию
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Наказание за слепящие фары захотели ужесточить
Обсуждение (2)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Кто медицину десятилетиями разваливал под маской оптимизации ? Кто издает законы по которым уже...

Egorka72

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая".

-Керя-

Это Зелебоба Европейцам расскажет куда миллиарды потратил...

Starbit

У укропцев оказывается есть адекватные в раде как эта Анна