Трамп признал применение секретного оружия при захвате Мадуро

Американские военные использовали при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро секретное дезориентирующее оружие, рассказал президент США Дональд Трамп.

«Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не взлетела. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нашему приходу», — сказал американский лидер в интервью New York Post.

На прямой вопрос об оружии Трамп назвал его Discombobulator и признался, что ему запрещено говорить о нем. Официально Пентагон не подтверждал применение дезориентирующего оружия в операции захвата Мадуро.

По свидетельствам очевидцев из Венесуэлы в ходе операции американские спецназовцы после приземления запустили что-то вроде «звуковой волны», от которой венесуэльские военные упали на землю, а изо рта и носа у них пошла кровь.