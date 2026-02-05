НАВЕРХ
Медведев отреагировал на окончание ДСНВ фразой «Зима близко»

Россия и США впервые с 1972 года больше не имеют соглашения, ограничивающего арсеналы ядерного оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав кадр из сериала «Игра престолов».

«Вот и все. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы», — написал политик в своем в своем англоязычном аккаунте в X.

Он отметил, что весь предыдущий цикл подобных соглашений — от ОСВ-1 до СНВ-3 — теперь остался в прошлом. К посту он прикрепил картинку с кадром из сериала «Игра престолов», на которой изображен Король Ночи и надпись «Зима близко».

Срок действия российско-американского Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истек в четверг, 5 февраля.

