Трое подожженных одноклассницей подростков попали в реанимацию

Трое подростков, попавшие в больницу с ожогами после нападения ученицы в школе в Красноярске, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Минздраве региона.

«Состояние пострадавших несовершеннолетних в школе, которые находятся на лечении в реанимации регионального ожогового центра, на данный момент оценивается как тяжелое стабильное. Они в сознании, дышат самостоятельно», — цитирует ТАСС ведомство.

Ученица восьмого класса школы «Комплекс Покровский» 4 февраля бросила в кабинет горящую тряпку, после чего покалечила несколько детей. По сведениям телеграм0каналов, один из пострадавших получил около 50% ожога тела.

После ЧП было госпитализировано пятеро детей: трое находятся в ожоговом центре, двое были доставлены в больницу №20, позднее одна из пострадавших отказалась от госпитализации.

Возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ (покушение на убийство), статье 293 УК РФ (халатность) в отношении системы органов профилактики и статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений. Напавшая школьница задержана.