Евросоюз заявил, что находится в состоянии войны с Россией

Евросоюз уже фактически находится в состоянии войны с Россией, заявила генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Белен Мартинес Карбонель.

«Дело в том, что мы уже воюем с Россией», — ответила она в интервью El Pais на вопрос о том, может ли Европа оказаться втянута в войну, предупредив при этом, что защита от Москвы будет «иметь свою цену».

Политик отметила, что европейским гражданам вряд ли придется напрямую участвовать в вооруженном конфликте. При этом для защиты от военной эскалации потребуется «от чего-то отказаться».

По словам Карбонель, укрепление обороны означает перераспределение ресурсов — инвестиции придется направлять на оборону, в результате другие области получат меньше денег.