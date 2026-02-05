НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Комедия с Бузовой в главной роли выходит в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
288 1
Ольга Бузова
Фото: © пресс-служба ТНТ

Романтическая комедия, в которой телеведущая и певица Ольга Бузова играет саму себя, выходит в прокат в четверг, 5 февраля.

По сюжету, звезда сцены и экрана Ольга Бузова мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках.

Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Не желая сдаваться, Бузова отправляется в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

«"Равиоли Оли" — трогательный и смешной ромком о том, что даже у звезд нет инструкции к жизни: они тоже ошибаются, падают и влюбляются не в тех. Главное — не сдаваться и помнить: если захотеть, все обязательно получится», — так фильм описывает пресс-служба ТНТ.

В фильме Андрея Никифорова также снялись Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова.

Еще по теме
Мужское достоинство героя приквела «Игры престолов» восхитило зрителей
Стругацкие и ядерная бомба: главные российские сериалы 2026 года
Фильм Бекмамбетова обошел «Аватар 3» в прокате в США
«Аватар 3»: восхищения и разочарования зрителей
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Евросоюз заявил, что находится в состоянии войны с Россией
Путин поэтически описал отношения России и Китая
Посадивший самолет в поле пилот получил приглашение из Азии
Нефтегазовые доходы российского бюджета упали до минимума
Топ комментариев

колобок11

"...стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России»....

Николай 1983

И в какой стране он стал секретарем? Из США, ведь там штаб американской партии «Единая Россия». Ведь...

mosquito__2010

европейцы те самые мыши что плакали кололись но жрали кактус.жизнь боль зато назло русскому.шизофреники.

kraft1

А что девушки участвующие в конкурсе были против? Для них главное найти папика быстро выскочить за него...