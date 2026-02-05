Комедия с Бузовой в главной роли выходит в российский прокат

Романтическая комедия, в которой телеведущая и певица Ольга Бузова играет саму себя, выходит в прокат в четверг, 5 февраля.

По сюжету, звезда сцены и экрана Ольга Бузова мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках.

Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Не желая сдаваться, Бузова отправляется в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

«"Равиоли Оли" — трогательный и смешной ромком о том, что даже у звезд нет инструкции к жизни: они тоже ошибаются, падают и влюбляются не в тех. Главное — не сдаваться и помнить: если захотеть, все обязательно получится», — так фильм описывает пресс-служба ТНТ.

В фильме Андрея Никифорова также снялись Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова.