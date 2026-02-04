НАВЕРХ
ЦБ предупредил о сохранении жесткой денежно‑кредитной политики

Источник:
Sibnet.ru
Банк России
Фото: Ludvig14 / CC BY-SA 4.0

Снижение инфляции к 4% требует сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) и осмотрительности при принятии решений по ключевой ставке, говорится в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

«Реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе несет риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В свою очередь, это может удлинить инерционный инфляционный "хвост" от январского роста цен и замедлить дальнейшее снижение темпов роста цен», — сказано в документе.

Эксперты ЦБ отметили, что «это требует дополнительной осмотрительности при принятии решения по ДКП, чтобы исключить новый раунд устойчивого ускорения роста цен и возникновение потребности в повышении ключевой ставки».

«Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жесткой денежно-кредитной политики», — говорится в бюллетене.

Вице-премьер Александр Новак во время выступления в Совете Федерации ранее заявил, что инфляция в России в 2026 году ожидается на уровне 4,0-4,5%.

