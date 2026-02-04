Эстония задержала судно Baltic Spirit с российскими моряками

Эстонская таможня совместно с полицией и ВМС задержали во внутренних водах страны контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов и с российской командой, сообщило гостелерадио Эстонии ERR со ссылкой на полицейское управление.

Задержан контейнеровоз у острова Найссаар. «Есть основания полагать, что судно могло использоваться для контрабанды», — заявили в полиции.

Судно следовало в Санкт-Петербург, и зашло в воды Эстонии для бункеровки (заправки топливом). Команда контейнеровоза при задержании сопротивления не оказала. Она насчитывает 23 человека. Все являются гражданами России, сказано в сообщении.

Сотрудники следственного отдела налогово-таможенного департамента проводят на борту первичные проверки. По данным ВМС Эстонии, Baltic Spirit в состав так называемого теневого флота России не входит и не находится под санкциями ЕС.

Ранее военно-морские силы Франции задержали танкер, «прибывший из России» и якобы шедший под поддельным флагом

.