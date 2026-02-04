НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Красноярская школьница напал с ножом на учителя и сверстницу

Источник:
Sibnet.ru
394 2
Напавшая на учителя и сверстницу школьница из Кодинска у следователя
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Семиклассница в одной из школ Кодинска попыталась ножом ударить учителя, а затем пырнула другую ученицу, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Школьница во вторник, 3 февраля, сначала попыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники. Затем девочка ударила ножом сверстницу из параллельного класса. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Предварительной причиной конфликта стало эмоциональное состояние 14-летней школьницы на фоне сложных отношений с другими учениками, сообщила прокуратура региона.

Девочка воспитывается в полной многодетной семье, на учете органов системы профилактики не состоит.

Школьники, очевидцы происшествия, побежали вниз к вахтерше — рассказать о произошедшем. Женщина в ответ развела руками и заявила, что это «не ее работа», сообщил со ссылкой на ученика Межрегиональный центр по правам детей.

Возбуждено два уголовных дела. Будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения. По информации Межрегионального центра по правам детей, школьницу поместили в ИВС.

Еще по теме
Эстония задержала судно Baltic Spirit с российскими моряками
Четверо подростков погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае
Задержан владелец сауны, где сгорели пять подростков
Задержана администратор сауны, где погибли пятеро подростков
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Мужское достоинство героя приквела «Игры престолов» восхитило зрителей
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

колобок11

"...стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России»....

Николай 1983

И в какой стране он стал секретарем? Из США, ведь там штаб американской партии «Единая Россия». Ведь...

pepelmetal

Чипы из стиральных машин творят чудеса

pepelmetal

На ведро ходят, а всё туда же