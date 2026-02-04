Красноярская школьница напал с ножом на учителя и сверстницу

Семиклассница в одной из школ Кодинска попыталась ножом ударить учителя, а затем пырнула другую ученицу, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Школьница во вторник, 3 февраля, сначала попыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники. Затем девочка ударила ножом сверстницу из параллельного класса. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Предварительной причиной конфликта стало эмоциональное состояние 14-летней школьницы на фоне сложных отношений с другими учениками, сообщила прокуратура региона.

Девочка воспитывается в полной многодетной семье, на учете органов системы профилактики не состоит.

Школьники, очевидцы происшествия, побежали вниз к вахтерше — рассказать о произошедшем. Женщина в ответ развела руками и заявила, что это «не ее работа», сообщил со ссылкой на ученика Межрегиональный центр по правам детей.

Возбуждено два уголовных дела. Будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения. По информации Межрегионального центра по правам детей, школьницу поместили в ИВС.