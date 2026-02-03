Зумеры уронили свой кредитный рейтинг

Средний кредитный рейтинг заемщиков до 25 лет снизился в 2025 году сразу на 37 пунктов — до 612 баллов, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

При этом средний кредитный рейтинг всех российских заемщиков остался почти без изменений и составил 707 баллов, по итогам прошлого года он потерял только два пункта, пишет Forbes. Банки стали активнее работать с молодежью на фоне жесткого регулирования Центробанка.

Снижение рейтинга зумеров объясняется тем, что у молодых людей минимальная кредитная нагрузка, но хромает финансовая дисциплина. Они допускают просрочки, которые в итоге сказываются на кредитном рейтинге, отметили эксперты бюро.

Кредитный рейтинг непосредственно влияет на одобрение кредита и условия банка. К категории заемщиков с очень высоким кредитным рейтингом в России относятся лишь 10% граждан, остальные разбиты примерно поровну между высокой, средней и низкой категориями.