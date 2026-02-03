НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Зумеры уронили свой кредитный рейтинг

Источник:
Forbes
352 0
Самозапрет на кредиты
Фото: © Sibnet.ru

Средний кредитный рейтинг заемщиков до 25 лет снизился в 2025 году сразу на 37 пунктов — до 612 баллов, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

При этом средний кредитный рейтинг всех российских заемщиков остался почти без изменений и составил 707 баллов, по итогам прошлого года он потерял только два пункта, пишет Forbes. Банки стали активнее работать с молодежью на фоне жесткого регулирования Центробанка.

Снижение рейтинга зумеров объясняется тем, что у молодых людей минимальная кредитная нагрузка, но хромает финансовая дисциплина. Они допускают просрочки, которые в итоге сказываются на кредитном рейтинге, отметили эксперты бюро.

Кредитный рейтинг непосредственно влияет на одобрение кредита и условия банка. К категории заемщиков с очень высоким кредитным рейтингом в России относятся лишь 10% граждан, остальные разбиты примерно поровну между высокой, средней и низкой категориями.

Еще по теме
Пенсионеры старше 80 лет получат повышенную двойную выплату
Новак дал прогноз по уровню инфляции в 2026 году
Крупный бизнес предсказал ослабление рубля
Эксперт посоветовала заменить карты Visa и Mastercard
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (0)
Картина дня
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Эпштейну предлагали «тонны 16‑летних девушек» из России
Wildberries открыл виртуальную примерочную
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
36
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
15
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
15
Украинцы осознали связь ударов по РФ с отсутствием света в Киеве
15
США подняли тревогу из-за российского Ил-76 на Кубе
14
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из‑за «угроз Кубы»