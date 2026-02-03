Украинцы осознали связь ударов по России с отсутствием света в Киеве

Жители украинских городов стали четко понимать, что удары ВСУ по российским гражданским объектам ведут к ответным ударам по инфраструктуре и перебоям с энергоснабжением.

«Такие атаки [удары ВСУ по гражданским объектам в РФ] часто вызывают не воодушевление, а тревогу и внутренний протест. Тревога в первую очередь потому, что люди [на Украине] сидят без стабильного света и электричества уже месяцами», — сообщили ТАСС источники в пророссийском подполье.

Они отметили, что «люди прекрасно понимают, что после таких ударов по российским объектам неминуемо последует очередной и более мощный удар [по инфраструктуре] в сторону Украины».

По словам источников, украинцы осознают происходящее размытие границ между фронтом и тылом при атаках ВСУ на гражданские объекты России.

«Другое дело, что в Верховной раде транслируют такую же печальную картинку, мол, тоже без света сидим. Но ведь это вранье, и люди это понимают тоже», — рассказали в подполье.