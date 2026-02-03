НАВЕРХ
Скандальный президент Колумбии приедет на поклон к Трампу

Sibnet.ru
Президент Колумбии Густаво Петро
Фото: Fotografía oficial de la Presidencia de Colombia from Colombia

Президент Колумбии Густаво Петро, известный скандальными выпадами в адрес американского лидера Дональда Трампа, во вторник, 3 февраля впервые посетит Белый дом.

Колумбийский президент был одним из самых ярых критиков Трампа. Он называл его «фашистом» и «педофилом». Белый дом же обвинял главу  Колумбии в наркоторговле. 

Отношение Петро к президенту США изменилось после того, как 3 января американский спецназ выкрал президента Венесуэлы Николоса Мадуро. Трамп 8 января заявил, что поговорил с Петро по телефону, «разъяснил ему ситуацию, связанную с наркотиками, а также указал на другие разногласия». 

В итоге было принято решение о визите президента Колумбии в Белый дом. «Посмотрим, каковы будут результаты этой встречи, поскольку она имеет решающее значение», — сказал Петро. 

Он пообещал предоставить Трампу конкретные данные о борьбе его правительства с наркотрафиком, подчеркнув, что на протяжении десятилетий лично противостоял наркокартелям и связанным с ними политикам.

