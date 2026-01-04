Власти США доставили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в центр содержания под стражей, расположенный в Нью-Йорка, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Самолет, на котором находились Мадуро и Флорес, приземлился на авиабазе ВВС Национальной гвардии США Стюарт (штат Нью-Йорк). После этого венесуэльского лидера с супругой доставили на Манхэттен в Управление США по борьбе с наркотиками и затем отправили в центр содержания под стражей.

Для транспортировки Мадуро и Флорес по Нью-Йорку американские власти использовали вертолеты и автомобили.

Отмечается, что у здания собралась толпа людей с венесуэльскими флагами. Также на месте находится большое количество сотрудников правоохранительных органов.