Белоруссия стала главным поставщиком рыбы в Россию

Крупнейшим поставщиком рыбы на российский рынок по итогам года стала Белоруссия, соответствующие данные опубликовал аналитический центр Рыбного союза.

Доля белорусских поставщиков в поставках составила около 16% в натуральном выражении и 11% — в стоимостном, отмечается в телеграм-канале ведомства. Показатели были подсчитаны на основе статистики таможенных служб иностранных государств.

Из республики в основном поставлялись продукты из сурими (крабовые палочки), пресервы из сельди, икра мойвы, слабосоленая форель, копченая салака и скумбрия, а также пресервы из ракообразных и моллюсков.

В целом российский импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 3% в физическом выражении и на 7% в стоимостном — до 680 тысяч тонн на сумму 3,1 миллиарда долларов.

Белоруссия — страна в центре Европы, не имеющая выхода к морю. Из-за континентального расположения она не омывается никаким морем или океаном напрямую.