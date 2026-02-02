НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ЛДПР потребовала у ЦБ снизить тариф ОСАГО в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
257 0

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с требованием пересмотреть подход к формированию тарифов ОСАГО в Новосибирске и Новосибирской области, сообщила пресс-служба партии.

«Ситуация, когда за преступные действия мошенников и бездумные лихачества мигрантов на дорогах расплачиваются миллионы законопослушных водителей, больше похожа на перекладывание ответственности с больных голов на здоровые, чем на адекватное регулирование», — приводит пресс-служба заявление Слуцкого.

ЛДПР предложила пересмотреть территориальные коэффициенты ОСАГО в Новосибирске и области и выстроить систему, при которой стоимость полиса будет зависеть от истории конкретного автовладельца, а не от статистики мошенничества, к которой он не имеет никакого отношения.

Центробанк с 9 декабря 2025 года в два раза (максимально) повысил территориальный коэффициент в Новосибирской области. Причина — высокие риски мошеннических действий, которые регистрируются в регионе более пяти лет.

Еще по теме
Автосоюз попросил МВД не штрафовать за нарушение разметки в снегопады
Пострадают 90% водителей: что случилось с ОСАГО в Новосибирске
Зеленые и бирюзовые номера авто предложили ввести в России
УАЗ захотел собирать машины в Пакистане
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

колобок11

"...стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России»....

olegsbeglov

Какая-то гусарская у нас операция. Они наших не жалеют, а их нельзя обстреливать. Никто так не воюет....

pepelmetal

Чипы из стиральных машин творят чудеса

Николай 1983

И в какой стране он стал секретарем? Из США, ведь там штаб американской партии «Единая Россия». Ведь...