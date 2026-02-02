Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с требованием пересмотреть подход к формированию тарифов ОСАГО в Новосибирске и Новосибирской области, сообщила пресс-служба партии.

«Ситуация, когда за преступные действия мошенников и бездумные лихачества мигрантов на дорогах расплачиваются миллионы законопослушных водителей, больше похожа на перекладывание ответственности с больных голов на здоровые, чем на адекватное регулирование», — приводит пресс-служба заявление Слуцкого.

ЛДПР предложила пересмотреть территориальные коэффициенты ОСАГО в Новосибирске и области и выстроить систему, при которой стоимость полиса будет зависеть от истории конкретного автовладельца, а не от статистики мошенничества, к которой он не имеет никакого отношения.

Центробанк с 9 декабря 2025 года в два раза (максимально) повысил территориальный коэффициент в Новосибирской области. Причина — высокие риски мошеннических действий, которые регистрируются в регионе более пяти лет.