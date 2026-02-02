Хайди Клум переосмыслила «голый» образ Бьянки Цензори. ВИДЕО

Супермодель и телеведущая Хайди Клум выбрала для посещения церемонии вручения премии «Грэмми» телесное латексное платье — фото и видео она опубликовала в соцсетях. В образе увидели повторение скандального появления жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори.

Клум предстала на красной дорожке в «пластиковом» платье, имитирующем обнаженное тело. К нему она добавила туфли в тон.

Наряд Хейди стал целомудренным повторением прошлогоднего скандального образа Бьянки Цензори. Она на красной дорожке премии «Грэмми» скинула шубу и осталась в прозрачном платье, под которое не надела нижнее белье.