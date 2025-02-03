Бьянка Цензори появилась обнаженной на премии «Грэмми». ВИДЕО

Модель, архитектор и супруга рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори обнажались на красной дорожке премии «Грэмми».

Уэст появился на премии в черной футболке и брюках, Цензори — в пушистой черной шубе, которую она скинула. Под ней оказалось полностью прозрачное мини-платье, нижнее белье Бьянка не надела.

Пара попозировала фотографам и покинула церемонию. Ряд СМИ написали, что супругов выгнали, так как их не было в списке приглашенных.

Уэст через инсайдеров объяснил порталу Page Six, что откровенный наряд жены — повторение обложки его альбома Vultures 1. На нем Цензори стоит спиной к камере полностью обнаженной.