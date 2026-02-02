Русский мат оказался под угрозой из-за частого использования

Россияне стали чаще материться, и это создает угрозу для ненормативных слов, сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

«Явно, что мата стало больше. Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — сказал Пахомов РИА Новости.

По его мнению, искоренять мат из языка не нужно. Вместо этого лучше вести просветительскую работу и разъяснять носителям, как и в каком контексте уместно использовать эту лексику.

Слова специалиста подтверждают данные опроса ВЦИОМ. В 2025 году семь из десяти россиян говорили, что ругаются матом, а каждый третий делает это ежедневно. Доля последних выросла почти в два раза за 17 лет.

Почти каждый второй мужчина и каждая четвертая женщина прибегают к нецензурной лексике ежедневно. Две трети зумеров и более половины младших миллениалов матерятся каждый день.