НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Русский мат оказался под угрозой из-за частого использования

Источник:
Sibnet.ru
322 1
Парень прикрывает рот рукой
Фото: © Freepik

Россияне стали чаще материться, и это создает угрозу для ненормативных слов, сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

«Явно, что мата стало больше. Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — сказал Пахомов РИА Новости.

По его мнению, искоренять мат из языка не нужно. Вместо этого лучше вести просветительскую работу и разъяснять носителям, как и в каком контексте уместно использовать эту лексику.

Слова специалиста подтверждают данные опроса ВЦИОМ. В 2025 году семь из десяти россиян говорили, что ругаются матом, а каждый третий делает это ежедневно. Доля последних выросла почти в два раза за 17 лет.

Почти каждый второй мужчина и каждая четвертая женщина прибегают к нецензурной лексике ежедневно. Две трети зумеров и более половины младших миллениалов матерятся каждый день.

Еще по теме
Названы самые популярные в России имена новорожденных
Более 40 выплат и пособий проиндексируют с февраля
Мадонну раскритиковали за ушанку с военной кокардой СССР
Франция законодательно отменила «супружеский долг»
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Обсуждение (1)
Картина дня
Медведев заявил о высочайшем риске начала мировой войны
Сын Медведева стал секретарем нового совета «Единой России»
Первую частную ракету запустят в космос в России
Кендрик Ламар стал триумфатором «Грэмми-2026»
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

olegsbeglov

Какая-то гусарская у нас операция. Они наших не жалеют, а их нельзя обстреливать. Никто так не воюет....

колобок11

"...стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России»....

pepelmetal

Чипы из стиральных машин творят чудеса

DRAGONWAY

Все еще не поняли,что западу верить нельзя.Посмотрим во-что выльется данный жест