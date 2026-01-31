Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Россиян в конце февраля ожидает четырехдневная рабочая неделя. Работать нужно будет с 24 по 27 февраля, следует из производственного календаря.

День защитника Отечества выпадает на понедельник, благодаря этому россиян ждет три выходных дня — с 21 по 23 февраля. Следующие длинные выходные в России будут связаны с Международным женским днем 8 марта, выходные продлятся с 7 по 9 марта.

Всего в феврале 2026 года 19 рабочих дней и девять выходных. В 2026 году трехдневные выходные будут в производственном календаре пять раз.

Так, три дня подряд граждане будут отдыхать в феврале (День защитника Отечества), марте (Международный женский день), дважды в мае (Праздник весны и труда и День Победы), а также в июне (День России).