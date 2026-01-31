НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Источник:
Sibnet.ru
251 0
Календарь
Фото: © Sibnet.ru

Россиян в конце февраля ожидает четырехдневная рабочая неделя. Работать нужно будет с 24 по 27 февраля, следует из производственного календаря.

День защитника Отечества выпадает на понедельник, благодаря этому россиян ждет три выходных дня — с 21 по 23 февраля. Следующие длинные выходные в России будут связаны с Международным женским днем 8 марта, выходные продлятся с 7 по 9 марта.

Всего в феврале 2026 года 19 рабочих дней и девять выходных. В 2026 году трехдневные выходные будут в производственном календаре пять раз.

Так, три дня подряд граждане будут отдыхать в феврале (День защитника Отечества), марте (Международный женский день), дважды в мае (Праздник весны и труда и День Победы), а также в июне (День России).

Еще по теме
Подсчитана средняя зарплата российских геймеров
2ГИС запустил поиск работы по карте
Узбекистан потребовал от России уважения к мигрантам
Российские студенты перестали «сидеть на шее» у родителей
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Красивое астрономическое явление увидят россияне
Обсуждение (0)
Картина дня
Евросоюз разработал тайный план противодействия Трампу
Частичный шатдаун объявлен в США
Минюст США опубликовал все файлы по делу Эпштейна
Задержан российский разработчик бункера от ядерного удара
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
17
Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии
15
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины
14
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
14
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из‑за «угроз Кубы»