НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Российские подростки погибли в сауне

Источник:
Sibnet.ru
341 2
Тушение пожара
Фото: © пресс-служба МЧС Кемеровской области

Пять подростков погибли в результате пожара в частной сауне в городе Прокопьевск Кемеровской области, сообщила пресс-служба МЧС региона.

По предварительным данным, в сауне находились подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, они отмечали день рождения. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в одной из парилок.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров, на место выехали 38 пожарных и 12 единиц техники. При тушении возгорания обнаружили тела пяти несовершеннолетних. Одной девушке удалось спастись.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней составляет 10 лет лишения свободы.

Еще по теме
Губернатор отстранил директора интерната в Прокопьевске
Поиски семьи Усольцевых возобновили
Рекордное количество поддельных масла и сыра обнаружили в магазинах
Девять умерли за месяц в интернате Прокопьевска со вспышкой гриппа
смотреть все
ЧП #Происшествия #Кузбасс
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Красивое астрономическое явление увидят россияне
Обсуждение (2)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
17
Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии
15
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины
14
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
14
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из‑за «угроз Кубы»