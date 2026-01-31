Пять подростков погибли в результате пожара в частной сауне в городе Прокопьевск Кемеровской области, сообщила пресс-служба МЧС региона.

По предварительным данным, в сауне находились подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, они отмечали день рождения. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в одной из парилок.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров, на место выехали 38 пожарных и 12 единиц техники. При тушении возгорания обнаружили тела пяти несовершеннолетних. Одной девушке удалось спастись.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней составляет 10 лет лишения свободы.