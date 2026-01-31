Задержан российский разработчик бункера от ядерного удара

Замоскворецкий суд Москвы арестовал замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игоря Сосунова.

Также под домашний арест отправлен руководитель Научно-исследовательского центра «Совершенствования защитных мероприятий» Николай Посохов. Обоим фигурантам вменяют получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК, пишет РБК.

Институт занимается научными разработками в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций ЧС. В частности, задержанные курировали работу над модульным защитным сооружением «Куб-М» по заказу МЧС.

Мобильное убежище «Куб-М» способно защитить человека от природных бедствий, техногенных происшествий, радиационных излучений и даже ядерного удара. Его вместимость — 54 человека плюс технический блок. Производство убежища началось в 2024 году.