Минюст США опубликовал все файлы по делу Эпштейна

Министерство юстиции США опубликовало на своем сайте все электронные документы по делу осужденного за сутенерство и секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна.

По данным ведомства, с учетом прошлых публикаций в общей сложности уже было опубликовано 3,5 миллиона документов по этому делу, включая 2 тысячи видео и 180 тысяч изображений. Минюст уточнил, что больше не планирует публиковать новые крупные массивы документов.

Президент США Дональд Трамп осень прошлого года подписал закон, который предписывал Минюсту в течение 30 дней рассекретить полный комплект материалов федерального расследования в отношении Эпштейна.

При этом имя самого Трампа упоминается в документах не менее 3 тысяч раз. Так, среди документов присутствует жалоба 2016 года от анонимной заявительницы, которая утверждала, что стала жертвой «развратных действий» со стороны Трампа в возрасте 13 лет.

В еще одном документе одна из женщин рассказывает, что Трамп примерно 35 лет назад изнасиловал ее подружку. Трамп якобы принудил ее к оральному сексу, девочке было 13 лет. Когда это случилось, жертва укусила будущего президента, за что получила удар по лицу.

Примечательно, что спустя несколько часов послу публикации обличающий Трампа документ пропал с сайта американского Минюста, однако позднее доступ к нему был восстановлен. Ведомство уточнило, что файл исчез из-за «перегруженности сервера».

Эпштейн обвинялся в том, что организовывал визиты на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек, которых знакомили с политиками, финансистами, звездами шоу-бизнеса. После задержания Эпштейн умер в тюремной камере при загадочных обстоятельствах.