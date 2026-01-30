НАВЕРХ
Расширен список запрещающих службу по контракту болезней

Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны расширило список заболеваний, при которых ограниченно годные к военной службе лица не смогут заключить контракт при мобилизации, а также в военное время и период военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно приказу, подписанному главой ведомства Андреем Белоусовым, перечень увеличен с 26 до 35 позиций. В него включили сахарный диабет в целом, тогда как ранее в списке был только диабет первого типа.

Также в перечне болезни и врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций.

Внесены в список последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности.

Расширен перечень заболеваний глаз, добавлены стойкое понижение слуха, заболевания челюстей и зубов, деформации и дефекты кисти и пальцев, деформации стопы, наличие инородного тела в полости черепа и головном мозге.

Предыдущий перечень заболеваний был утвержден в сентябре 2023 года, теперь он утратил силу.

