Премьер-министр Британии пообедал галлюциногенными грибами

Telegraph
Китайский гриб, способный вызывать галлюцинации
Фото: mycowalt / CC BY-SA 4.0

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и сопровождавшая его делегация пообедали галлюциногенными грибами в одном из популярных ресторанов Пекина во время визита в Китай.

Как только британская делегация прибыла в КНР, она сразу отправилась в ресторан Yi Zuo Yi Wang, известный приготовлением цзяньшоуцин — знаменитого грибного блюда, которое может вызывать галлюцинации, пишет Telegraph.

Кроме грибов, Стармер заказал ребрышки со сливами, рулеты из говядины с мятой и грибы с баклажанами и черным чесноком. Отмечается, что ресторан премьеру порекомендовал посол Британии в Пекине Питер Уилсон.

Заведение Yi Zuo Yi Wang находится в центре Пекина недалеко от британского посольства. В 2023 году блюдо из галлюциногенных грибов здесь заказала Джанет Йеллен, на тот момент являвшаяся министром финансов США.

Гриб цзяньшоуцин растет в китайской провинции Юньнань в симбиозе с соснами. Он высоко ценится за свой глубокий вкус умами. Однако употребление гриба способно вызывать яркие и очень специфичные галлюцинации, в ходе которых люди видят «маленьких человечков».

При этом эффекты с интенсивными переживаниями видений проявляются только через сутки и могут длиться до трех дней. Чтобы избежать галлюциногенного воздействия, гриб необходимо подвергнуть стабильной термической обработке.


Политика #Мир
