Зеленский обвинил европейцев в блэкауте из-за неоплаченных ракет

Источник:
РБК
236 0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

США не поставили ракеты для ПВО вовремя из-за задержек с оплатой со стороны Европы, заявил украинский президент. В Европе отвергли это обвинение. 

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за задержку поставок ракет для ПВО, заявив, что это привело к проблемам с электроснабжением в стране.

США не поставили ракеты вовремя из-за задержек с оплатой со стороны Европы, сказал Зеленский. По его словам, ракеты «должны были прийти за месяц до этого».

«Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь. И договариваюсь о PAC-3, которые приходят через день после того, как нам производят почти блэкаут», — цитирует РБК Зеленского.

Кремль подтвердил энергетическое перемирие с Украиной

Киев получает американское оружие по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных требований Украины). В рамках этого механизма страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, делают финансовые взносы для закупки у Вашингтона оружия для Украины.

Два западных чиновника рассказали Financial Times, что утверждения Зеленского по поводу платежей и поставок ракет неверны, но отказались раскрыть подробности.

Обсуждение (0)
