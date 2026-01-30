НАВЕРХ
Кремль подтвердил энергетическое перемирие с Украиной

Источник:
ТАСС
Кремль
Фото: Варвара Каминская / CC BY-SA 4.0

Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Трамп сообщил, что лично попросил Путина остановить удары по энергетике Украины на неделю «в этот экстраординарный холод».

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — цитирует ТАСС Пескова.

Короткое энергетическое перемирие, на которое согласилась Москва, приходится на последние дни непродолжительного потепления в Украине. А уже с 1 февраля, до которого перемирие объявлено, Украину снова накроют морозы до минус 22-24 градусов.

Кремль подтвердил энергетическое перемирие с Украиной
