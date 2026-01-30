Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа

Президент США Дональд Трамп на совещании кабинета министров в Белом доме сообщил, что попросил российского президента Владимира Путина остановить удары по Украине на неделю на фоне холодов.

«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», — цитирует американского лидера агентство Bloomberg.

По словам Трампа, Путин согласился на предложение, при этом глава Белого дома признался, что был приятно удивлен положительным решением российского коллеги.

Сообщения о достижении «энергетического перемирия» между Россией и Украиной ранее появились в Сети, однако ни Кремль, ни украинские власти пока официально не подтверждали такую договоренность.

Согласно прогнозам синоптиков, 1–3 февраля на большей части Украины ночью ожидается снижение температуры до 20-27 градусов мороза, в северных и восточных областях местами ожидается похолодание до минус 30.