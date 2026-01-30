Мужское достоинство героя приквела «Игры престолов» восхитило зрителей

Зрители в соцсетях бурно обсуждают фрагмент второй серии приквела «Игры престолов» «Рыцаря Семи Королевств», их удивление и восхищение вызвал размер пениса персонажа.

Вторая серия начинается со сцены, в которой сир Арлан, наставник молодого странствующего рыцаря Дункана, выходит из дома голым, чтобы помочиться. Зрители заметили, что половой орган героя очень большой — в районе 25 сантиметров, и обсудили этот момент в соцсетях.

Шоураннер Айра Паркер объяснил, что настолько большой член сиру Арлану подарили из жалости.

«Сир Аллан был единственным человеком, который когда-либо заботился о Дункане . Его не стало на грязной дороге у черта на куличках, с ним простились без церемоний, и теперь Дункан бродит, пытаясь найти кого-нибудь, кто хотя бы помнит его — людей, ради которых он служил, людей, за которых проливал кровь, этих рыцарей и лордов. Они даже не помнят его имени. Я почувствовал необходимость подарить сиру Арлану что-то особенное», — сказал Паркер изданию EW.

Дизайнер-протезист Уолдо Мейсон в соцсети рассказал, как создавали25-сантиметровый накладной орган. В конструкцию были встроены трубки, чтобы по команде можно было имитировать мочеиспускание.

«Рыцарь Семи Королевств» — сериал по циклу «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина. События происходят в Вестеросе почти на век раньше событий «Игры престолов». Первый сезон включает шесть эпизодов, его основой стала первая из повестей — «Межевой рыцарь». Показ начался на HBO 18 января 2026 года.