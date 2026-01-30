НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Мужское достоинство героя приквела «Игры престолов» восхитило зрителей

Источник:
Sibnet.ru
438 0
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Фото: © HBO

Зрители в соцсетях бурно обсуждают фрагмент второй серии приквела «Игры престолов» «Рыцаря Семи Королевств», их удивление и восхищение вызвал размер пениса персонажа.

Вторая серия начинается со сцены, в которой сир Арлан, наставник молодого странствующего рыцаря Дункана, выходит из дома голым, чтобы помочиться. Зрители заметили, что половой орган героя очень большой — в районе 25 сантиметров, и обсудили этот момент в соцсетях.

Шоураннер Айра Паркер объяснил, что настолько большой член сиру Арлану подарили из жалости.

«Сир Аллан был единственным человеком, который когда-либо заботился о Дункане . Его не стало на грязной дороге у черта на куличках, с ним простились без церемоний, и теперь Дункан бродит, пытаясь найти кого-нибудь, кто хотя бы помнит его — людей, ради которых он служил, людей, за которых проливал кровь, этих рыцарей и лордов. Они даже не помнят его имени. Я почувствовал необходимость подарить сиру Арлану что-то особенное», — сказал Паркер изданию EW.

Дизайнер-протезист Уолдо Мейсон в соцсети рассказал, как создавали25-сантиметровый накладной орган. В конструкцию были встроены трубки, чтобы по команде можно было имитировать мочеиспускание.

«Рыцарь Семи Королевств» — сериал по циклу «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина. События происходят в Вестеросе почти на век раньше событий «Игры престолов». Первый сезон включает шесть эпизодов, его основой стала первая из повестей — «Межевой рыцарь». Показ начался на HBO 18 января 2026 года.

Еще по теме
Стругацкие и ядерная бомба: главные российские сериалы 2026 года
Фильм Бекмамбетова обошел «Аватар 3» в прокате в США
«Аватар 3»: восхищения и разочарования зрителей
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
ФСБ отключит россиянам интернет и мобильную связь
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль подтвердил энергетическое перемирие с Украиной
МИД назвал вопиющим заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе
Трамп задумал отправить спецназ в Иран
Зеленский обвинил европейцев в блэкауте из‑за неоплаченных ракет
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Самое обсуждаемое
34
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
19
Определено место России в рейтинге сильнейших армий мира
17
Эксперты сравнили «Армату» с новейшим американским танком M1E3
17
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа
17
Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии