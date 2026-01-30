НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров выступил против переговоров с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
767 4
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что против проведения переговоров между Россией и Украиной и военную операцию нужно довести до конца.

«Я считаю, что войну нужно довести до конца. Переговоры после всего, что сделано… Я против переговоров», — сказал Кадыров радиостанции «Маяк».

Кадыров не раз призывал президента России позволить военным «закончить начатое» в ходе СВО, подчеркивая, что военнослужащие не согласны на переговоры, но готовы подчиниться политической воле руководства.

«Мы, воины, не согласны на эти переговоры, на эти соглашения, но это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть. Но мы, воины, …не намерены ни на шаг отступить, и мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал», — говорил глава Чечни в марте 2022 года.

В августе 2023 года он вновь высказал мнение, что в переговорах по мирному урегулированию нет смысла, поскольку они, по его оценке, нужны лишь той стороне, которая признает свое бедственное положение, а Россия, по его словам, таковой не является.

Политика #Мир
Обсуждение (4)
Топ комментариев

Egorka72

Человек с достоинством будет уважительно относится к хозяину и его дому...., ну а если гость начинает...

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться