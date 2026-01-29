Лавров назвал временный мир с Украиной неприемлемым

Предлагаемое президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие неприемлемо для России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Владимир Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо», — заявил Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT.

Глава МИД отметил, что предыдущие периоды перемирия Вооруженные силы Украины использовали, чтобы получить передышку и собраться с силами перед возобновлением боевых действий.

Лавров подчеркнул, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются соглашения, которые были достигнуты сторонами в рамках стамбульских договоренностей еще в 2022 году.

В частности, гарантии предусматривали отсутствие иностранных военных баз на территории Украины, обеспечение внеблокового и безъядерного статуса Украины, официальное признание новых регионов России.