НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров назвал временный мир с Украиной неприемлемым

Источник:
Sibnet.ru
230 0
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Фото: © пресс-служба МИД РФ

Предлагаемое президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие неприемлемо для России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Владимир Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо», — заявил Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT.

Глава МИД отметил, что предыдущие периоды перемирия Вооруженные силы Украины использовали, чтобы получить передышку и собраться с силами перед возобновлением боевых действий.

Лавров подчеркнул, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются соглашения, которые были достигнуты сторонами в рамках стамбульских договоренностей еще в 2022 году.

В частности, гарантии предусматривали отсутствие иностранных военных баз на территории Украины, обеспечение внеблокового и безъядерного статуса Украины, официальное признание новых регионов России.

Еще по теме
Каллас заявила о готовности Киева пойти на «жесткие уступки»
Такер Карлсон заявил о риске развала США
Канцлер ФРГ отверг возможность быстрого вступления Украины в ЕС
Трамп приготовил несколько вариантов удара по Ирану
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
ФСБ отключит россиянам интернет и мобильную связь
МИД России заявил об угрозах Союзному государству
Новый имидж иноагента Максима Галкина восхитил соцсети
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Человек с достоинством будет уважительно относится к хозяину и его дому...., ну а если гость начинает...

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться